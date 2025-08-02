مدير تعليم القاهرة والسفير السوداني يتفقدان امتحانات الشهادة الإعدادية للسودان

تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والسفير السودانى عماد الدين عدوى، والدكتور عاصم أحمد الملحق الثقافى بالسودان، اليوم السبت، انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية للسودان.

مدير تعليم القاهرة والسفير السودانى يتابعان انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية للسودان

وذلك بحضور زينب عبدالفتاح وكيل المديرية، وأنور إبراهيم مدير عام الإدارة.

"مدير المديرية" تؤكد أن مصر تفتح أبوابها لجميع الأشقاء العرب

حيث يؤدى الامتحانات اليوم عدد (20150) طالب مقسمين على (100) لجنة موزعة على المدارس الآتية:

مدرسة / الشهيد عمرو عبد الخالق الابتدائية

(21) لجنة

مدرسة / الترعة الرسمية لغات

(45) لجنة

مدرسة / طلعت حرب الابتدائية

(15) لجنة

مدرسة/ روض الفرج الإعدادية بنات

(19)لجنة

وخلال الجولة اطمأن الوفد على انتظام سير العملية الإمتحانية بمدرسة الترعة الرسمية لغات، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والهدوء داخل جميع اللجان الإمتحانية، خلو الامتحانات من أى صعوبات.

حيث يؤدي الطلاب الامتحان اليوم فى مادة التربية الدينية.

وأثنى السفير السودانى على دعم مصر حكومة وشعبا، مشيرا إلى التسهيلات المقدمة للطلاب السودانيين لتحقيق آمال الشعب السودانى فى البناء والتنمية.

كما وجه الشكر للدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعرب السفير السوداني عن عظيم شكره وامتنانه لـ سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مثمنا دعمها الكبير فى الإعداد والتجهيز للإمتحانات للظهور بهذا الشكل اللائق والمشرف، بالإضافة إلى معاملة الطلاب السودانيين بكل حب واحترام.

وفى الختام أكدت مدير المديرية دعمها الدائم للطلاب السودانيين ومساندتهم متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

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