الزعتر يقوي الذاكرة ويحل مشاكل البشرة والشعر ويحسن الهضم

الزعتر من الأعشاب العطرية المشهورة في العالم العربي، ويُستخدم في الطهي والطب الشعبي منذ قرون طويلة. يتميز برائحته الزكية وطعمه القوي، كما أنه يُعتبر من النباتات الطبية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.





الزعتر لا يقتصر استخدامه على كونه نكهة مميزة للطعام، بل يمتد إلى علاج العديد من المشاكل الصحية بفضل مكوناته الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن والزيوت الطيّارة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن الزعتر من الأعشاب المفيدة التي لا يجب أن تخلو منها مائدتنا اليومية أو صيدليتنا المنزلية.



أضافت الدكتورة مروة، أن فوائد الزعتر الصحية تمتد من تعزيز المناعة وتحسين الهضم إلى دعم صحة القلب ومحاربة الميكروبات. كما أن له استخدامات جمالية وغذائية متعددة تجعله من أكثر الأعشاب تنوعًا في الاستخدام.



وتناول الزعتر بانتظام سواء في الطعام أو كمشروب دافئ يمكن أن يكون وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة الجسم والعقل والجمال.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، فوائد الزعتر الصحية والغذائية والجمالية، مع توضيح استخداماته المختلفة.

أولًا: المكونات الغذائية في الزعتر



يحتوي الزعتر على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المهمة، منها:

فيتامين C: الذي يعزز المناعة.

فيتامين A: المفيد لصحة العين والجلد.

الحديد: الضروري لتكوين الهيموغلوبين في الدم.

الكالسيوم: المهم لصحة العظام والأسنان.

الزيوت الطيارة مثل الثيمول (Thymol): الذي يتمتع بخواص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات.

الزعتر وفوائده

ثانيًا: الفوائد الصحية للزعتر



1. تعزيز جهاز المناعة

يُعرف الزعتر بقدرته على تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الثيمول والكارفاكرول، بالإضافة إلى فيتامين C. تناول الزعتر بانتظام سواءً كمشروب أو مكون غذائي يساهم في مقاومة الجسم للفيروسات والعدوى.

2. علاج الكحة ونزلات البرد

يُستخدم الزعتر تقليديًا لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، خاصة الكحة والبلغم. شرب مغلي الزعتر يساعد على تهدئة السعال وتوسيع الشعب الهوائية، مما يسهّل التنفس ويقلل من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

3. تحسين الهضم

الزعتر يساهم في تنشيط عملية الهضم وتقليل الانتفاخات والغازات. كما أنه يخفف من التقلصات المعوية، لذلك يُستخدم أحيانًا لعلاج آلام المعدة واضطرابات القولون.

4. مضاد للبكتيريا والفطريات

بفضل الزيوت الطيارة التي يحتوي عليها، يمتلك الزعتر خصائص قوية كمضاد للميكروبات، ويُستخدم موضعيًا لتطهير الجروح ومنع الالتهابات، كما يُمكن أن يُضاف إلى الأغذية كمادة حافظة طبيعية.

5. تقوية الذاكرة وتحسين التركيز

تشير بعض الدراسات إلى أن الزعتر يساعد في تحسين أداء الدماغ والقدرات المعرفية، وقد يكون له دور في الوقاية من بعض الأمراض العصبية مثل الزهايمر، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

6. خفض ضغط الدم

يساعد الزعتر في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، خصوصًا إذا تم استخدامه كبديل للملح في الطعام.

7. محاربة السرطان

بعض الأبحاث أوضحت أن الزعتر يحتوي على مركبات قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، خصوصًا في حالات سرطان القولون والثدي.

ثالثًا: فوائد الزعتر للبشرة والشعر



1. صحة البشرة

يمكن استخدام الزعتر كمكون في ماسكات طبيعية للبشرة بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للبكتيريا. يساعد في علاج حب الشباب والتهابات الجلد، ويمنح البشرة نضارة.

2. تقوية الشعر

الزعتر يُستخدم في بعض الوصفات الطبيعية لتحفيز نمو الشعر وتقوية فروة الرأس. يمكن تحضير ماء الزعتر وتدليك فروة الرأس به لتعزيز الدورة الدموية وتقليل تساقط الشعر.

الزعتر لصحة الجسم

رابعًا: استخدامات الزعتر في المطبخ



الزعتر من أشهر المكونات في المطابخ العربية، وخاصة في الشام ومصر. يمكن استخدامه في:

تتبيل اللحوم والدواجن.

إضافته إلى المعجنات مثل "مناقيش الزعتر".

شربه كمغلي مع العسل أو الليمون.

إدخاله ضمن الخلطات العطرية للطعام.

خامسًا: الزعتر في الطب الشعبي



في الطب الشعبي، يُستخدم الزعتر منذ آلاف السنين كمُسكّن للآلام، ومضاد للالتهابات، ومنشط عام للجسم. يُعتقد أن له تأثيرًا مهدئًا للأعصاب عند شربه مساءً، كما يُستخدم في حالات عسر الطمث عند النساء، حيث يخفف من تقلصات الرحم.

سادسًا: محاذير استخدام الزعتر



رغم فوائد الزعتر العديدة، إلا أن استخدامه يجب أن يكون باعتدال، خاصة في الحالات التالية:

الحمل: قد يُسبب تقلصات الرحم إذا استُخدم بكميات كبيرة.

الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الزعتر أو الزيوت المستخلصة منه.

العمليات الجراحية: يُفضل التوقف عن تناول الزعتر قبل العمليات الجراحية لأنه قد يُبطئ تخثر الدم.

