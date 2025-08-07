الخميس 07 أغسطس 2025
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وكان قد اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان  طالب وطالبة  حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

 

