الطمع سر شقاء البشر

النفس البشرية غير المُزكاة تتحكم فيها الأهواء والغرائز والشهوات، وتمرض بحب الدنيا، وهو الداء المُهلك، فهي كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم  رأس كل خطيئة، وللنفس البشرية أمراض مبطونة فيها منها الكبر والتعالى والغرور والعُجب والبُخل والحرص والشح والأنانية والحسد والطمع.

 

وأشدها وأخطرها آفة الطمع، وهي التي من وراء كل الصراعات الدائرة على وجه الأرض من الأزل وستظل إلى يوم القيامة، وهي الأصل والدافع لعداوة الشيطان للإنسان وحقده عليه.. طمع الشيطان في الخلافة فلما آلت لأبينا آدم حسده وعداه.. 

 

هذا وهي السبب في قتل قابيل أخاه هابيل.. طمع في زوجة أخيه ولم يرضى بقسمة الله تعالى.. وكل الحروب والصراعات القائمة على الأرض منذ أن وضع الإنسان قدمه عليها، والتي لا ولن تنتهي على رأس أسبابها الطمع.. 

 

كما أن هلاك الدين وضياعه سببه الرئيسي الطمع، وسر العداء بين الأهل والأقارب حتى بين الأشقاء والذي قد يصل للفتك والقتل والعداوة والبغضاء هو الطمع. 

آفة الجدل (3)

آفة الجدل (2)

آفة العصر وكل عصر هو الطمع.. ومن العجب كل العجب أن يتكالب الناس على الدنيا ويتصارعون عليها مع علمهم أنها دار فناء يعقُبها حساب ووقفة بين يدي الله تعالى، وموازين للأعمال ستقام والمآل إما إلى جنة أو نار.. والعجب أنهم يتوهمون ويظنون أنهم العقلاء.. رزقنا الله تعالى وإياكم القُنع والرضى وسلمنا من حب الدنيا وتعلق القلب بشئ منها.. اللهم آمين يارب العالمين.

