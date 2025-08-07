أسعار المانجو في سوق الجملة، الفص بـ80 جنيهًا والزبدية بـ25 جنيهًا (صور)

تشهد أسواق الجملة بمدينة 6 أكتوبر وفرة ملحوظة في كميات المانجا المعروضة، مع بداية ذروة الموسم السنوي، مما أدى إلى تفاوت الأسعار.

ووردت لفيتو بأسعار وأنواع المانجو في سوق 6 أكتوبر، كالآتي:

سعر المانجو الفص والعويس

تصدرت مانجو الفص قائمة الأسعار بسعر 80 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، تلتها مانجو العويس بسعر 60 جنيهًا للكيلو في تداولات اليوم بسوق الجملة.

سجلت عدة أصناف من المانجو مستوى سعري موحد بلغ 40 جنيهًا للكيلو، شملت مانجو النعومي والصديقة والفونس، مما يعكس جودة متقاربة لهذه الأنواع.

مانجو السكري والزبدية

تراوحت أسعار مانجو السكري بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب درجة الجودة والحجم، بينما سجلت مانجو الزبدية أقل الأسعار بين جميع الأصناف عند مستوى 25 جنيهًا للكيلو.

يشهد سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر تنوعًا واضحًا في أصناف المانجو المتاحة، حيث تتراوح الأسعار بين 25 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.