الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار المانجو في سوق الجملة، الفص بـ80 جنيهًا والزبدية بـ25 جنيهًا (صور)

سوق الجملة، فيتو
سوق الجملة، فيتو
 تشهد أسواق الجملة بمدينة 6 أكتوبر وفرة ملحوظة في كميات المانجا المعروضة، مع بداية ذروة الموسم السنوي، مما أدى إلى تفاوت الأسعار.

ووردت لفيتو بأسعار وأنواع المانجو في سوق 6 أكتوبر، كالآتي: 

سعر المانجو الفص والعويس

تصدرت مانجو الفص قائمة الأسعار بسعر 80 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، تلتها مانجو العويس بسعر 60 جنيهًا للكيلو في تداولات اليوم بسوق الجملة.

سجلت عدة أصناف من المانجو مستوى سعري موحد بلغ 40 جنيهًا للكيلو، شملت مانجو النعومي والصديقة والفونس، مما يعكس جودة متقاربة لهذه الأنواع.

مانجو السكري والزبدية

تراوحت أسعار مانجو السكري بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب درجة الجودة والحجم، بينما سجلت مانجو الزبدية أقل الأسعار بين جميع الأصناف عند مستوى 25 جنيهًا للكيلو.

يشهد سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر تنوعًا واضحًا في أصناف المانجو المتاحة، حيث تتراوح الأسعار بين 25 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة. 

 

