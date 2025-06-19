الخميس 19 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في البامية والخيار وانخفاض الطماطم

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 10.5 جنيه.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 9 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 2 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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