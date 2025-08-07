الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتداء عنيف على عمدة بلدة في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عمدة بلدة فيلنوف دو مارك جنوب شرقي فرنسا، جيل دوسو، تعرض لاعتداء عنيف وهو في حالة حرجة.

اعتداء عنيف على عمدة بلدة في فرنسا لهجوم مسلح

وأكدت التقارير أن المشتبه به  نجح في الفرار، ولا يزال البحث عنه  جاريا حتى الآن، وأفادت التحقيقات الأولية بأن المشتبه به من سكان البلدة، وهي بلدة صغيرة تقع في إقليم إيزير في منطقة أوفرن-رون-ألب بجنوب شرق فرنسا. هي جزء من مقاطعة جرونوبل وتقع على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة ليون.

وتعرض عمدة فيلنوف دو مارك لهجوم عندما كان يسير مع ابنه في أحد شوارع بلدته من رجل مسلح، وفقا لمكتب المدعي العام في فيين المسؤول عن التحقيق.

وأصيب الرجل، البالغ من العمر 63 عاما، برصاصة في صدره. وتعتبر حالته خطيرة، لكنه كان واعيا عندما عالجه رجال الإطفاء ونقل إلى مستشفى إدوارد هيريو في ليون، فيما أصيب ابنه، البالغ من العمر 28 عاما، بجروح طفيفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا ليون شرق فرنسا

مواد متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، بدء التصويت في فرنسا

أشرف حكيمي يواجه المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة الاغتصاب

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

محمد صلاح على رأس المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

3 سبتمبر، أولى جلسات نظر دعوى مرتضى منصور بحظر التيك توك

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

أسماء 30 لاعبًا مرشحا لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

بعد إعلان قوائم المرشحين، موعد حفل الكرة الذهبية 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads