ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عمدة بلدة فيلنوف دو مارك جنوب شرقي فرنسا، جيل دوسو، تعرض لاعتداء عنيف وهو في حالة حرجة.

اعتداء عنيف على عمدة بلدة في فرنسا لهجوم مسلح

وأكدت التقارير أن المشتبه به نجح في الفرار، ولا يزال البحث عنه جاريا حتى الآن، وأفادت التحقيقات الأولية بأن المشتبه به من سكان البلدة، وهي بلدة صغيرة تقع في إقليم إيزير في منطقة أوفرن-رون-ألب بجنوب شرق فرنسا. هي جزء من مقاطعة جرونوبل وتقع على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة ليون.

وتعرض عمدة فيلنوف دو مارك لهجوم عندما كان يسير مع ابنه في أحد شوارع بلدته من رجل مسلح، وفقا لمكتب المدعي العام في فيين المسؤول عن التحقيق.

وأصيب الرجل، البالغ من العمر 63 عاما، برصاصة في صدره. وتعتبر حالته خطيرة، لكنه كان واعيا عندما عالجه رجال الإطفاء ونقل إلى مستشفى إدوارد هيريو في ليون، فيما أصيب ابنه، البالغ من العمر 28 عاما، بجروح طفيفة.

