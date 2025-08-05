صفقة سون قائد توتنهام الإنجليزي تضرب الرقم القياسي بالدوري الإنجليزي

أوشكت صفقة انتقال سون هيونج مين قائد نادي توتنهام الإنجليزي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، أن تتم وفق ما أوردته شبكة ESPN.

قيمة انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي

ويحول نادي لوس أنجلوس حوالي 26 مليون دولار (22.5 مليون يورو) إلى توتنهام مقابل خدمات اللاعب الدولي الكوري الجنوبي، وهو أعلى مبلغ دفعه فريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مقابل انتقال لاعبه.

الرقم القياسي السابق هو 22 مليون دولار (19 مليون يورو)، الذي دفعه أتلانتا يونايتد في بداية العام مقابل إيمانويل لاتي لات.

وأعلن سون، اللاعب السابق في الدوري الألماني، مفاجأة نهاية الأسبوع الماضي برحيله عن توتنهام هوتسبير.

واحتفلت الجماهير في مسقط رأسه سيول باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خلال مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد، على الرغم من أن عقده مع توتنهام يستمر حتى عام 2026.

مسيرة سون هيونج مين

انتقل المهاجم في عام 2015 من باير ليفركوزن إلى لندن، حيث خاض 454 مباراة رسمية (سجل فيها 173 هدفًا وصنع 101 تمريرة حاسمة) وفاز مؤخرًا بدوري أوروبا.

وأكد اللاعب السابق في هامبورج أن هذه كانت "أصعب قرار" في مسيرته، مضيفًا في إشارة إلى فوزه بكأس أوروبا في الربيع: "بفوزي باللقب الأوروبي، شعرت أنني حققت كل ما يمكنني تحقيقه".

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