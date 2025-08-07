وكيل صحة الإسكندرية يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، مستشفى الحميات والجهاز الهضمي وكان في استقباله الدكتور شريف إبراهيم مدير المستشفى.

شملت الزيارة تفقد عدد من أقسام المستشفى، وعلى رأسها المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير.

اطلع وكيل وزاره الصحة على الأجهزة المستخدمة والإجراءات الطبية التي تُقدم للمرضى، ويضم المركز أقسام العناية المركزة لمرضي الكبد بسعة ٧ أسرة، بالإضافة إلى قسم عمليات المناظير والمجهز ب ١٠ مناظير للجهاز الهضمي العلوي و٣ مناظير للجهاز الهضمي السفلي، و يضم غرفتي جراحات المناظير الصغري والكبرى، بالإضافة إلى أسرة الإفاقة و١٦ سرير في القسم الداخلي و٤ أسرة عناية وسطية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على دعمه الكامل لتطوير المركز وتوفير الدعم الكامل لرفع الكفاءة بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمرضى

جدير بالذكر أن وحدة المناظير تعد من الأقسام المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وتضم أجهزة مناظير حديثة تُستخدم في فحص المعدة، القولون، والإثنى عشر، وتُسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات الحرجة، بالإضافة إلى دوره في الإجراءات العلاجية البسيطة بدون تدخل جراحي.

كما تفقد مبنى الملاحظات والذى يجري تطويره حاليًا ليكون مجمع عنايات مركزة يخدم حالات الطوارئ والأمراض المعدية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمكان ٤٨ سريرًا، سيتم تخصيصهم لتقديم خدمات العناية المركزة والرعاية المتقدمة للحالات الحرجة.

وفي ختام الزيارة أكد على دعمه الكامل لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية، ومؤكدًا أن المديرية على استعداد دائم لتوفير أي احتياجات لازمة لدعم سير العمل وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

رافق وكيل اوزارة خلال الزيارة الدكتورة حنان انور والدكتور أحمد بحلاق وكلاء المديرية والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة شيماء فضالي مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.