الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على ألبان وأدوية مجهولة المصدر داخل عيادة أطفال في سوهاج

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بسوهاج بالتنسيق مع إدارة جرجا الصحية، بشن حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وبمشاركة مفتشي هيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية.
 ضبط كميات كبيرة من الألبان والأدوية مجهولة المصدر داخل عيادة أطفال بجرجا بسوهاج  

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحية أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألبان والأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى اختبارات فيروس الدم، واختبارات فيروس بي، وحقن مضاد حيوي، وغيرها من الأدوية الخاصة بالأطفال، وذلك داخل إحدى عيادات الأطفال بمدينة جرجا.
وكيل صحة سوهاج لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين

وشدد "دويدار" على أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة جرجا، طبقًا لقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

 

ادوية مجهولة المصدر استمرار الحملات التفتيشية المنشات الطبية الخاصة مديرية الصحة بسوهاج

