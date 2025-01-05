هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

إنستا باي، كشف المهندس مصطفى متولي، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية اختراق حسابات “إنستا باي”.

اختراق المنظومات الرقمية ومنها إنستا باي

وأوضح: لست مطلعًا على كيفية تأمين تطبيق “إنستا باي” لذلك لا يمكنني معرفة احتمالية أو إمكانية اختراقه من عدمه، ولكن بشكل عام لا توجد منظومة رقمية في العالم في مأمن تام من محاولات الاختراق.

سرقة الحسابات البنكية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”، إلى أن المواطن عليه أن يكون حريصا على بياناته البنكية، حتى لا تكون حساباته مُعرضة للاختراق والسرقة وكذلك بيانات إنستا باي.

علامات اختراق الهاتف المحمول

وأشار إلى أن المواطن عليه أن يفصل الإنترنت عن تليفونه أو جهازه حال عدم استخدامه، لأن المخترق قد يخترق الهاتف المحمول عن بعد، وفي حال إذا وجد المواطن الموبايل ترتفع حرارته بصورة مفاجئة أو انتهاء باقة الإنترنت بشكل سريع، فعليه أن يتجه إلى خبير يقوم بالكشف عن هاتفه، للتأكد من عدم اختراقه، لأن هذه العلامات قد تدل على استخدام هاتفك عن بعد.

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