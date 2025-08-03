الأحد 03 أغسطس 2025
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اقتصاد

تفاصيل خدمات البنك الزراعي في احتفال اليوم العالمي للشباب

البنك الزراعي
البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي أنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وفى إطار دور البنك  لتعزيز الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، لدعم وتشجيع الشباب المصري على الاستفادة من المنتجات والخدمات البنكية يقدم البنك عدة خدمات للعملاء.

وقال البنك الزراعي  للعملاء إنه إذا كان عمر العميل  من 15 سنة في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025 يمكنه الاستفادة من الخدمات التالية:-

1- فتح حسابات ( توفير / جاري / نشاط اقتصادي ) مجانًا دون احتساب مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.
2- إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا
3- فتح حسابات شمول مالى بدون مصاريف أو حد أدنى للحساب
4- تفعيل المحفظة الإلكترونية Agri wallet

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل شهادات الادخار المتاحة في فروع البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن الشهادات الادخارية المتاحة في البنك الزراعي حاليًّا هي كالآتي:

شهادة الخير الجديدة هي شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات تمنح لحضرتك عائد دوري مميز ثابت طوال مدة الشهادة.

سعر الفائدة 19% في حالة دورية العائد شهريًّا.

سعر الفائدة 19.5% في حالة دورية عائد سنويًّا (يضاف سنويًّا).

فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفق الشروط والأحكام.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفق الشروط والأحكام.

يتم فتح حساب توفير أو جاري على حسب طلب العميل لتحويل العائد الدوري عليه.

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