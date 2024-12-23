قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. توقعات بخفض سعر الفائدة.. وهذه تأثيرات القرار على عملاء البنوك

يفكر الملايين من عملاء البنوك في مصير مدخراتهم واستثماراتهم حال إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل 26 ديسمبر.

إمكانية تخفيض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

وكون الاجتماع المقبل هو الأخير في عام 2024، ووسط أحاديث عديدة منتشرة عن إمكانية تخفيض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي على غرار ما شهدته العديد من البنوك المركزية الأخرى في دول المنطقة المحيطة والعالمية خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع ترقب خفض الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المقبل يتبادر السؤال كيف يؤثر خفض الفائدة على مدخرات واستثمارات للعملاء ؟.

والمتبع في السوق المصرفي أن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة سيتبعه بالتأكيد النظر في أمر العائد الممنوح لشهادات الإدخار، وبالتالي قد يكون هناك خفض بنسبة تتراوح من 1 إلى 2% حسب الخبراء في كل الشهادات الموجودة في البنوك.

كما أن شهادة ال27% السنوية في بنكي الأهلي ومصر تقترب من موعد الاستحقاق الأخير لها بما يعني أنها قد تكون غير موجودة حال اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة ما يجعل العملاء أمام خيارات أخرى في الادخار والاستثمار والبعض في السوق المصرفي يري أن الاستثمارات في الذهب قد تكون هي الأعلى اذا ماتم خفض الفائدة، وكذلك الاتجاه نحو التفكير في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي.

وقررت البنوك المركزية في منطقة الخليج تحريك معدلات الفائدة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

البنك المركزي السعودي

وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي وذلك في سياق التطورات العالمية، بحسب بيان المركزي.

مصرف الإمارات المركزي

وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65 بالمئة، إلى 4.40 بالمئة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 ديسمبر​.

مصرف البحرين المركزي

كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.

وبحسب بيان المركزي، فإن القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

مصرف قطر المركزي

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 30 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام 2024، وبإجمالي 1.15 % منذ بدء دورة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي اعتبارًا من سبتمبر الماضي.

وأوضح المركزي القطري، أنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض بواقع 30 نقطة أساس ليصبح 5.10%، و4.60% على الإيداع، و4.85% على إعادة الشراء.

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