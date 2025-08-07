النيابة العامة تنظم ورشة تدريبية فى البروتوكول والمراسم القضائية لأعضاء النيابة بليبيا

نظَّمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “البروتوكول والمراسم القضائية”، خُصِّصت لأعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق السادس من الشهر ذاته، في إطار تعزيز التعاون القضائي العربي.

تأتي هذه الورشة انطلاقًا من حرص النيابة العامة المصرية على تبادل الخبرات وصقل المهارات في مجالات البروتوكولات والمراسم القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لأعضاء النيابات العامة في الدول الشقيقة.

ورشة تدريبية فى البروتوكول والمراسم القضائية

هذا، وقد اشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: التعريف بالبروتوكولات القضائية وإطارها القانوني، وأهمية الالتزام بالمراسم القضائية في ترسيخ الثقة بالنظام القانوني، فضلًا عن أصول إعداد الخطابات الرسمية، وقواعد التواصل المؤسسي مع الجهات النظيرة، وآليات التعامل المهني مع وسائل الإعلام، إلى جانب مهارات إدارة الاجتماعات والفعاليات القضائية، وأصول الاستقبال وتنظيم الزيارات، وقواعد المراسم في المناسبات الرسمية.

واختُتِمت أعمال الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.

