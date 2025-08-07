نص أمر إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة البيانات البنكية للجنايات

كشف قرار إحالة النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكونا من 4 عاطلين وربة منزل تخصص في النصب على المواطنين مستخدمين منصة إلكترونية وهمية لممارسة نشاطهم الإجرامي أن المتهمين استخدموا 200 منصة وهمية في ذلك.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات باختراق مايكروسوفت أوفيس واختراق الحسابات وسرقة البيانات البنكية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أداروا مواقع إلكترونية تخصصت في تنفيذ هجمات احتيال تستهدف مستخدمي خدمات مايكروسوفت اوفيس، وبطاقات الدفع الإلكتروني.

كما قاموا بواسطة تلك الحسابات في اختراق الحسابات وسرقة البيانات البنكية، واضعاف كفاءة أنظمة وشبكات شركة مايكروسوفت والتسبب في أضرار مباشرة لعملائها.

واشار أمر الإحالة الى ان المتهمين ضبط بحوزتهم أدوات اختراق متطورة، تضمنت حزم تصيد احترافي وتطبيقات لتجاوز المصادقة الثنائية باستخدام تقنية رجل في المنتصف، وأدوات الاستضافة والتوجيه التي تستخدم في إخفاء هوية المواقع الاحتيالية وتفادي أنظمة الحظر والكشف.

