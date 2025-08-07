الخميس 07 أغسطس 2025
نص أمر إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة البيانات البنكية للجنايات

كشف قرار إحالة النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكونا من 4 عاطلين وربة منزل تخصص في النصب على المواطنين مستخدمين منصة إلكترونية وهمية لممارسة نشاطهم الإجرامي أن المتهمين استخدموا 200 منصة وهمية في ذلك.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات باختراق مايكروسوفت أوفيس واختراق الحسابات وسرقة البيانات البنكية. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أداروا مواقع إلكترونية تخصصت في تنفيذ هجمات احتيال تستهدف مستخدمي خدمات مايكروسوفت اوفيس، وبطاقات الدفع الإلكتروني.

كما قاموا بواسطة تلك الحسابات في اختراق الحسابات وسرقة البيانات البنكية، واضعاف كفاءة أنظمة وشبكات شركة مايكروسوفت والتسبب في أضرار مباشرة لعملائها.

واشار أمر الإحالة الى ان المتهمين ضبط بحوزتهم أدوات اختراق متطورة، تضمنت حزم تصيد احترافي وتطبيقات لتجاوز المصادقة الثنائية باستخدام تقنية رجل في المنتصف، وأدوات الاستضافة والتوجيه التي تستخدم في إخفاء هوية المواقع الاحتيالية وتفادي أنظمة الحظر والكشف.

النيابة العامة إدارة الأموال العامة مباحث الأموال العامة

