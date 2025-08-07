التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في التجمع

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع التسعين بمنطقة التجمع أن التكييف السبب وراء الحريق حيث تسبب في ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله وإجراء سرعة التحريات.

إخماد حريق شقة التجمع

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع التسعين في منطقة التجمع دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة سكنية بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

