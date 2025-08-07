الكرة الذهبية، تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس عن قائمة المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية" التي ستمنح لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري 2025 في نسختها الـ69.

إعلان المرشحين للكرة الذهبية

ومن المقرر أن تكشف "فرانس فوتبول" على مدار اليوم عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، مرشحين لنيل الجائزة المرموقة إضافة إلى المرشحين لجوائز "كوبا" (أفضل لاعب شاب)، و"ياشين" (أفضل حارس مرمى)، و"كرويف" (أفضل مدرب)، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعبة.

كيف تتم عملية التصويت لجائزة الكرة الذهبية؟

تقوم لجنة مكونة من صحفيين من مجلة "فرانس فوتبول" وصحيفة "ليكيب" باختيار 30 اسمًا.

بعد تأكيد القائمتين، يقدم صحفي رياضي واحد من كل دولة من بين أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا ترشيحاته لأفضل 10 لاعبين.

يتم احتساب نقاط الفائز بناءً على الجدول التالي:

- المركز الأول: 15 نقطة

- المركز الثاني: 12 نقطة

- المركز الثالث: 10 نقاط

- المركز الرابع: 8 نقاط

- المركز الخامس: 7 نقاط

- المركز السادس: 5 نقاط

- المركز السابع: 4 نقاط

- المركز الثامن: 3 نقاط

- المركز التاسع: نقطتان

- المركز العاشر: نقطة واحدة

يتم ترتيب اللاعبين في القائمة النهائية بناءً على نقاط كل لاعب

مواعيد الكشف عن المرشحين والمرشحات لجوائز الكرة الذهبية



الساعة 13:30: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية (أفضل لاعبة تحت 21 عامًا).

13:45: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال (أفضل لاعب تحت 21 عامًا).

14:00: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

14:15: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "ياشين" للرجال (أفضل حارس مرمى).

14:30: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق نسائي.

14:45: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق للرجال.

15:00: الإعلان عن أفضل 5 أندية للسيدات.

15:15: الإعلان عن أفضل 5 أندية للرجال.

16:00: الإعلان عن 30 مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

16:15: الإعلان عن 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية للرجال

موعد الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وستُقام الاحتفالية الكبرى في مسرح دو شاتليه في باريس حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع مجموعة أموري وصحيفة ليكيب لتنظيم هذا الحدث السنوي المرموق.

وشهد العام الجاري تألق أكثر من نجم حول العالم مما يشعل المنافسة على جائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس لاعبون مثل عثمان ديمبلي وفيتينيا (باريس سان جيرمان)، ولامين يامال ورافينيا (برشلونة)، وكيليان مبابي (ريال مدريد)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وغيرهم.

محمد صلاح بطل وهداف الدورى الإنجليزى

ويعد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك بعدما قدم موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وغاب محمد صلاح فى العام الماضى 2024، عن قائمة الـ30 لأول مرة منذ 2018، حيث تواجد بقوة خلال السنوات الماضية ضمن المرشحين للفوز بالكرة السابقة، كما شهدت القائمة غياب الثنائى الأسطورى، البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسى، سويًا للمرة الأولى منذ 2003.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 29 هدفًا وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلًا رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات "الفرعون المصرى" ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الأقوى فى العالم الذى يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تييري هنري الذى حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

