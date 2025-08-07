الخميس 07 أغسطس 2025
إنجاز طبي جديد، مستشفيات البحيرة تحصد جوائز عالمية في علاج الجلطات المخية

مستشفيات البحيرة
مستشفيات البحيرة

حصدت وحدات إذابة الجلطات الدماغية بعدد من مستشفيات محافظة البحيرة جوائز متميزة من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization، وذلك عن أدائها خلال الربع الثاني من عام 2025، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية للمرة الثامنة، فيما حصلت مستشفى إيتاي البارود على الجائزة ذاتها للمرة السادسة، تقديرًا لتميز وحدات إذابة الجلطات بها، وسرعة الاستجابة للحالات، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية العالمية.

ويُعد هذا التكريم الدولي استمرارًا لسجل حافل من النجاحات لتلك المستشفيات، التي سبق أن نالت عدة جوائز من المنظمة على مدار الأعوام الماضية، ما يعكس تطور الخدمات الطبية المقدمة، وحرص الفرق الطبية على الارتقاء بمستوى الأداء، والالتزام بالمعايير الدولية في إنقاذ مرضى الجلطات الدماغية.

وتسهم هذه الجوائز في تعزيز مكانة مصر على خارطة الرعاية الصحية العالمية، وتؤكد على الدور الحيوي للمستشفيات الحكومية في تقديم خدمة علاجية عالية الجودة، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل أمراض المخ والأعصاب.

