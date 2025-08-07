الخميس 07 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة (صور)

رئيس الوزراء يستقبل
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة الدولي



وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.


ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

 

