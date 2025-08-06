مدبولي: الآلاف من شاحنات المساعدات المصرية لغزة قرب معبر كرم أبو سالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الشيوخ ركيزة أساسية في الحياة التشريعية المصرية، ومركزًا للفكر ودعمًا لمجلس النواب في مناقشة مشروعات القوانين، مشددًا على أن الحكومة تولي تقارير وتوصيات المجلس أهمية وتقديرًا بالغين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي، حيث وجه الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التنظيم المحكم لانتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أجواء سلمية، مشيدًا بإقبال المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري.

جهود مصر في دعم غزة

وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تناول جهود مصر المستمرة في دعم قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود آلاف الشاحنات المصرية قرب معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية.

المتحف الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر

وأعلن رئيس الوزراء أن السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "هدية ثقافية وأثرية من مصر إلى العالم"، حيث يضم المتحف أكبر مجموعة من الآثار الفرعونية في العالم، ويُتوقع أن يكون أحد أبرز المزارات العالمية.

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