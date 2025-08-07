طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق مميز

طريقة عمل كبسة الفراخ، كبسة الفراخ من الأكلات العربية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم العربى لمذاقها المميز.

وطريقة عمل كبسة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كبسة الفراخ.

مكونات عمل كبسة الفراخ:-

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة 20 دقيقة

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروسة

2 حبة طماطم مبشورة أو مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 جزرة مبشورة

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ماء مغلي حسب الحاجة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

2 حبة حبهان

2 ورقة غار

1 عود قرفة

ملح حسب الذوق

فلفل حار حسب الرغبة

طريقة عمل كبسة الفراخ

طريقة عمل كبسة الفراخ:-

في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي قطع الدجاج، وقلبيها حتى تتحمر من الجانبين وتكتسب لون ذهبي، أخرجي الدجاج واتركيه جانبا.

في نفس القدر، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي، ثم أضيفي الثوم وقلبي لبضع دقائق.

أضيفي كل البهارات إلى البصل والثوم وقلبي جيدا حتى تخرج رائحة التوابل الزكية.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم وقلبي جيدا حتى تتسبك المكونات.

أعيدي قطع الدجاج إلى القدر مع الجزر المبشور، وقلبي المكونات معا.

أضيفي الماء المغلي حتى يغطي الدجاج، وغطي القدر واتركي الدجاج ينضج على نار متوسطة لمدة 25-30 دقيقة تقريبا.

بعد أن ينضج الدجاج، أضيفي الأرز البسمتي المصفى إلى القدر، وتأكدي من أن كمية الماء تغطي الأرز بحوالي 1 سم.

غطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار واتركي الكبسة تطهى على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما.

قدمى الكبسة في طبق التقديم، وضعي قطع الدجاج على وجه الأرز، ويمكنك تزيينها بالمكسرات المحمصة والزبيب حسب الرغبة.

تقدم الكبسة عادة مع السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.

يمكن تقديمها مع الصلصة الحارة (الدقوس الخليجي) للحصول على نكهة حارة لذيذة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.