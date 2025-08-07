معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة يناقش خطورة التضليل الإعلامي

تواصلت فعاليات معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لبناء شخصية طلابية وطنية واعية وقادرة على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

وألقت الدكتورة نشوى عقل، وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة بعنوان "التضليل الإعلامي ودعم الانتماء الوطني"، تناولت فيها خطورة التضليل الإعلامي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، مشيرة إلى أنه لم يعد مجرد بث للأخبار الكاذبة، بل أصبح صناعة منظمة تُسخّر فيها أدوات نفسية وتقنيات رقمية متقدمة لتوجيه الرأي العام، وتزييف الوعي الجمعي، والتشكيك في الثوابت والقيم الوطنية.

وأكدت الدكتورة نشوى عقل أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم إلا عبر مسارات متوازية تبدأ من وعي المواطن، وتحصينه بالمعرفة النقدية والقدرة على التمييز بين الحقيقة والتزييف، مع ضرورة تعزيز الانتماء الحقيقي، الذي لا يعتمد على الشعارات، بل على إدراك المواطن لدوره المحوري في بناء وطنه، والدفاع عن هويته وثقافته في مواجهة محاولات الهدم والتشكيك.

معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

وشددت على أن وسائل الإعلام قد تتحول - في بعض السياقات - إلى أدوات لهدم الانتماء الوطني، من خلال التركيز على السلبيات، وتضخيم الأخطاء، وتجاهل ما يتحقق من إنجازات، خاصة بين فئة الشباب، داعية إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ الوعي الإعلامي، وإعداد الأجيال الجديدة لمواجهة حروب المعلومات، وتبني خطاب إعلامي مسؤول يعكس الواقع ويعزز الثقة والانتماء.

اهتمام جامعة القاهرة ببناء الشخصية الوطنية للطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الشخصية الوطنية لطلابها، انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب في صياغة مستقبل الوطن.

وأوضح أن بناء الشخصية الوطنية هو مسار متكامل يبدأ منذ الطفولة، ويمتد عبر كافة مراحل التعليم، ويقوم على ترسيخ منظومة من القيم الأخلاقية، والانتماء، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي.

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أن معسكر قادة المستقبل يمثل أحد الآليات المهمة التي تعتمدها الجامعة لصقل وعي الطلاب، وتنمية قدراتهم القيادية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة الشباب، القادرين على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، والمشاركة الفعالة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

