في معسكر قادة المستقبل، طرح رؤية لإعادة تشكيل الهوية الوطنية عبر الذكاء الاصطناعي

واصلت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات معسكر "قادة المستقبل"، بمحاضرة للدكتورة أميرة تاوضروس، الأستاذ بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان: "الآليات الحديثة لتشكيل الوعي والهوية الثقافية"، وذلك بمسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة، فيتو

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس خلال المحاضرة رؤية علمية متكاملة حول كيفية إعادة بناء وتطوير الثقافة المصرية على أسس وطنية معاصرة، مؤكدة على أهمية توظيف الأدوات الحديثة في تشكيل وعي الشباب وهويتهم الثقافية، وفي مقدمتها الفنون والدراما والموسيقى والمواقع الإلكترونية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في صياغة ملامح الهوية الحديثة في العصر الرقمي.

العوامل المؤثرة في تشكيل هوية الشباب المصري

وتناولت المحاضرة تحليلًا معمقًا للعوامل المؤثرة في تشكيل هوية الشباب المصري، وأبرز التحديات التي تواجه استقرار تلك الهوية في ظل الانفتاح الثقافي العالمي، مشددة على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة، فيتو

وفي مستهل اللقاء، ألقى الدكتور أحمد رجب كلمة افتتاحية أكد فيها على عمق الجذور الثقافية والحضارية للهوية المصرية منذ عهد الفراعنة، مشيرًا إلى مسؤولية الجامعات في حماية هذه الهوية وتحصينها ضد محاولات التشويه أو الذوبان.

وفي ختام الفعالية، قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة أميرة تواضروس، ومنحها درع جامعة القاهرة، تقديرًا لإسهاماتها العلمية والتوعوية، ولدورها البارز في دعم جهود الجامعة لبناء وعي وطني مستنير لدى طلابها.

فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة، فيتو

شهدت الفعالية حضور نخبة من أساتذة الجامعة وقياداتها الإدارية، إلى جانب عدد كبير من طلاب المعسكر، وفرج عيد مدير عام رعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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