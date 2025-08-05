رئيس جامعة المنصورة عقب تصويته بانتخابات مجلس الشيوخ: المشاركة مسئولية مجتمعية (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ، أدلى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر اللجنة، المستشار ممدوح الباز، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، الذي رحَّب برئيس جامعة المنصورة، مشيدًا بدور الجامعة في تعزيز المشاركة المجتمعية والوعي السياسي.

أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المشاركة في العملية الانتخابية تُعد استحقاقًا دستوريًّا وواجبًا وطنيًّا، يجسِّد وعي المواطنين وإيمانهم بدورهم المحوري في بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يُعَدُّ أحد دعائم الحياة التشريعية، ويسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز خطط التنمية الشاملة.

المشاركة في العملية الانتخابية استحقاق دستوريّ وواجب وطنيّ

وأوضح أن مشاركته تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الانخراط في الاستحقاقات الوطنية التي تعكس إرادة الشعب المصري، وتسهم في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الإقبال الملحوظ عكس وعيًا وطنيًّا راسخًا، وإيمانًا

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بالمشاركة الفاعلة التي أبدتها أسرة جامعة المنصورة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكِّدًا أن الإقبال الملحوظ عكس وعيًا وطنيًّا راسخًا، وإيمانًا حقيقيًّا بأهمية الدور المجتمعي في دعم استحقاقات الدولة المصرية، بما يعزز مناخ الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية والبناء.

وأكَّد أن الإقبال الواسع من منتسبي الجامعة على التصويت لا يُعبِّر فقط عن وعيهم السياسي، بل يُمثِّل أيضًا صورةً مشرقةً من صور الانتماء الوطني، ويعكس إدراكًا متقدمًا بأهمية اختيار ممثلين يُعبِّرون عن طموحات المجتمع، ويسهمون في بناء مستقبل تشريعي يعزز الاستقرار والتنمية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن جامعة المنصورة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل تضطلع بدور متكامل في ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، ونشر ثقافة المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الاستمرار في المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثاني من العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرِّفة للجامعة كمؤسسة وطنية رائدة تسهم في دعم القضايا القومية وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسات التعليمية، وفي مقدِّمتها الجامعات، تمثل بيئةً فاعلةً لبناء الوعي الوطني، وتعزيز ثقافة المشاركة في الحياة العامة، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على حماية مكتسبات الوطن والمشاركة في صياغة مستقبله، كما شدَّد على أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ ديمقراطي يكفل حرية المشاركة ويعزز ثقة المواطنين في المسار الوطني، مؤكِّدًا أن شباب الجامعات هم عماد المستقبل، وأن مشاركتهم الفاعلة تُجسِّد وعيهم الحقيقي وإيمانهم بدورهم في صياغة حاضر الوطن وصناعة مستقبله.

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