القناة 12 الإسرائيلية: خطة عسكرية لاحتلال كامل لمدينة غزة وإخلاء سكانها

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن الخطة العسكرية الجديدة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، مع التمهيد لعملية إخلاء واسعة تشمل نحو 900 ألف من سكانها.

خطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء غزة من سكانها

وبحسب القناة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطلب من المدنيين مغادرة المدينة قبل بدء العملية البرية الواسعة، في خطوة تمهد للسيطرة الكاملة على مركز قطاع غزة، وسط توقعات بتصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية.

تحذير رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي من احتلال غزة بالكامل

وتأتي هذه الخطة في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقسامًا بين القيادة السياسية والعسكرية، حيث حذر رئيس الأركان في وقت سابق من أن احتلال القطاع بالكامل سيُدخل إسرائيل في "بئر سوداء شبيهة بفيتنام".

حتى اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن توقيت تنفيذ الخطة أو تفاصيلها الكاملة، وسط حالة من الترقب والتوتر الإقليمي والدولي المتزايد.

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