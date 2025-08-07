مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في قنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من علو بقرية المخادمة الأشراف التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة عشرينية إثر سقوطها من علو بقرية المخادمة الأشراف بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع أ.أ.ع، تبلغ من العمر 20 عاما، إثر سقوطها من علو بقرية المخادمة الأشراف بمركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

