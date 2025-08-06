إنقاذ سيدة حامل بالشهر الثامن بعد استئصال كيس مبيضي ضخم بمستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ سيدة حامل في الشهر الثامن، كانت تعاني من مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتها وحياة جنينها.

جراحة نادرة بقنا

وأوضح دكتور محمد عبد الرحمن رئيس قسم النساء والتوليد أنه فور استقبال المريضة بعيادة النساء والتوليد، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من آلام شديدة بأسفل البطن، مع ارتفاع في ضغط وسكر الحمل، وسوابق أربع عمليات قيصرية، إلى جانب سمنة مفرطة وتاريخ مرضي من الولادات المبكرة. كما كشفت الفحوصات عن وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن بحجم 30×30 سم.

تم حجز الحالة بالمستشفى ومتابعتها بدقة حتى بلوغ الأسبوع 37 من الحمل، حيث تم التدخل الجراحي لإجراء ولادة قيصرية ناجحة، تزامنًا مع استئصال الكيس الضخم من المبيض. وقد تكللت العملية بالنجاح، وخرجت الأم وطفلها بحالة صحية مستقرة.

وصرّح الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير مستشفى قنا الجامعي، أن "الحالة تماثلت تمامًا للشفاء"، مؤكدًا أن نجاح العملية يعكس الكفاءة العالية للفريق الطبي والتعاون المثالي بين الأقسام المختلفة.

كما شدد على استمرار دعم المستشفى للقدرات الطبية والتمريضية لضمان تقديم رعاية صحية متميزة لكافة المرضى.

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