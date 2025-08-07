مدير أوقاف قنا في جولة مفاجئة على مساجد إدارة أبو مناع (صور)

أجرى الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية الأوقاف بقنا جولة مرورية مفاجئة على مساجد إدارة أبو مناع، للوقوف على سير العمل.

جولات ميدانية لأوقاف قنا

بدأت الجولة بمسجد المصطفى، ومسجد الرحمة، ومسجد نجع منصور، ومسجد الحسن والحسين،ومسجد أبوبكر الصديق،ومسجد الضيفي، ومسجد النصر، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومسجد الرحمن الصابونجي، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الأنوار المحمدية، ثم مسجد الهدي الإسلامي، ومسجد التوحيد اللوانسة، ومسجد الحوضة، ومسجد التقوى، ومسجد فجر الإسلام.

وتهدف الجولة إلى ضبط سير العمل، والمتابعة المستمرة، والمحافظة على المساجد وأداء العمل على الوجه الأكمل، ومتابعة دروس الراحة.



ورافقه مدير المديرية الشيخ محمد رأفت حسن، مدير الإدارات، والشيخ علي بشاري، مفتش المتابعة بالمديرية.

