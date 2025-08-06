مؤشرات أولية، تقدم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ بالفيوم

تشير نتائج الفرز الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ دائرة محافظة الفيوم، إلى أن إجمالي من صوتوا 314 ألفا و364 ناخبا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 29 ألفا و973 صوتا وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 284 ألفا و391 صوتا، وقد حصل عمرو أبو السعود على 258332، بينما حصل حاتم المليجي على 249029 صوتا وحصل وليد هويدي على 240360 صوتا، وحصل عصام الريتمي على 222808 صوتا.

المقيدون والمراكز الانتخابية

يذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الفيوم، يبلغ عددهم 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف المراكز والمدن والقري.

وكانت عملية الاقتراع تمت داخل 297 لجنة فرعية، موزعة على 278 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.

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