مفاجأة، مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع حارس مرمى إماراتي

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مفاوضات أولية تجريها إدارة النادي للتعاقد التعاقد مع حارس نادي الجزيرة الإماراتي عبدالله الحمادي.

وقد يخوض الحارس الإماراتي عبدالله الحمادي (23 عاما)، تجربة فريدة وتاريخية في أقوى أندية إنجلترا والعالم، فريق الشياطين الحمر وصاحب الأمجاد الكروية اللافتة.

تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد مع عبد الله الحمادي

ويدرس مسؤولو مانشستر يونايتد ونظرائهم في نادي الجزيرة إتمام الصفقة، في حال الاتفاق على شروطها الأساسية، إذ يخطط الفريق ليقدم بالفعل عرضا للحارس الإماراتي.

وقالت التقارير ذاتها وفقا لموقع إرم نيوز: "الحمادي يخوض تجربة بالفعل في النادي الآن والنادي يدرس تقديم عرض له.

وفي حال إتمامها، ستكون صفقة انتقال الحارس الحمادي إلى ملعب أولد ترافورد تاريخية بكل المقاييس للاعب وللكرة الإماراتية، ذلك أنه سيحرس المرمى الذي وقف فيه عمالقة كرة القدم في العالم على مرّ التاريخ أمثال الدنماركي بيتر شمايكل والهولندي إدوين فان دير سار، والإسباني ديفيد دي خيا وغيرهم.

مسيرة عبد الله الحمادي

ولعب عبدالله الحمادي المولود في 24 أبريل 2002، مع نادي الجزيرة الإماراتي وانتقل إلى نادي "يونايتد" الناشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتي في موسم 2023 ـ 2024.

وكان الحمادي أجرى فترة اختبار مع نادي إيفرتون في مارس الماضي، كما شارك مع فريق دون 21 عاما في بعض الاختبارات الإعدادية.

ويشار إلى أن مانشستر يونايتد الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي للموسم الماضي في المركز 13، سيصطدم في افتتاح المسابقة لموسم 2025 ـ 2026 بآرسنال في أول مباراة وذلك يوم 17 أغسطس الجاري.

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