وزير الرياضة ودياب يحضران احتفالية بيراميدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا (صور)

تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ضمن المدعوين على الحفل الذي ينظمه نادي بيراميدز احتفالا بتتويج الفريق السماوي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يحتفل بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا

وشهد الحفل حضور مسئولي نادي بيراميدز وفي مقدمتهم ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو نجما الزمالك السابقين وأيمن الشريعي رئيس نادي انبي واللواء اشرف نصار رئيس البنك الاهلي

وفاز فريق بيراميدز بلقب دوري ابطال افريقيا لاول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له

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