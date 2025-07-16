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جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

واصلت جامعة قناة السويس، فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" التي تُنظّمها الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة. 
 

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الهدف من عقد فعاليات المبادرة 

وتستمر فعاليات المبادرة لمدة خمسة أيام، بهدف تأهيل وتدريب الشباب الجامعي على مفاهيم القيادة والمسؤولية المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة. 

 

تنمية وعي الشباب  

ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار حرص جامعة القناة على تنمية وعي الشباب بدورهم الوطني، وتدريبهم على مهارات القيادة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر وعيًا وتقدمًا، في ظل الجمهورية الجديدة. 

 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

فعاليات اليوم الثاني من المبادرة 

وشهد اليوم الثاني من المبادرة تقديم محاضرتين متخصصتين تمحورتا حول الجوانب الاقتصادية والصحية المرتبطة بدور الشباب في المجتمع؛ حيث قدّم الأستاذ حاتم التطاوي جلسة تدريبية تناولت المسؤولية المالية والاقتصادية، وركّز خلالها على أهمية الإدارة الواعية للموارد، والتخطيط المالي، وريادة الأعمال، ودور الشباب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والمبادرات الإنتاجية. 

 

المحور الصحي للمبادرة 

قدّمت شيماء شبراوي محاضرة حول المسؤولية الصحية والنفسية، ناقشت خلالها أهمية تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، وآليات التعامل مع الضغوط والتحديات اليومية، إضافة إلى دور التوعية الصحية في بناء مجتمع متوازن نفسيًا وجسديًا، ومشاركة الشباب في نشر هذه الثقافة داخل بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وشهدت الفعاليات حضورًا وتفاعلًا من وفد طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر"، تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واستضافتها كلية الصيدلة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جاءت  المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق الأسرة ومستشار لجنة الأسر الطلابية، إلى جانب عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر". 

 

وأكدت الجامعة أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لتعاونها المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، المنصة الاستراتيجية التي أنشئت بقرار جمهوري بهدف إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشابة، من خلال برامج تدريبية متطورة تستند إلى المعايير العالمية، وتسعى إلى بناء وعي وطني راسخ، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان كمرتكز أساسي لنهضة الوطن. 

 

وجددت جامعة قناة السويس التزامها الكامل بدعم هذه المبادرات الوطنية، واستمرارها في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تُمكّن الطلاب من لعب دور مؤثر في المجتمع، وتُسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم لمواجهة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.

 

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