الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل مواطن بالسلام

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي على أحد المواطنين منعه من مخالفة قانون المرور والسير عكس الاتجاه والشروع في قتله في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في كشف ملابسات فيديو تم تداوله، والذي ظهر فيه قائد الميكروباص وهو يسير عكس الاتجاه ويتعدى على أحد المواطنين بالسب والشتائم، عقب قيام الأخير بمعاتبته على مخالفته الصريحة لقواعد المرور.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة المتورطة في الواقعة، وتبيّن أنها غير مرخصة، كما تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، ويقيم في نفس دائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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