الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيب، وحجز 5 متهمين

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة المنيب بالجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة البلطجة وإثارة الفوضى واستخدام الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، وأمرت باحتجاز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان المشاجرة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.