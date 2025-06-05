الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بالمنيب

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المنيب، إن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمنطقة المنيب دون وقوع أى إصابات.


حريق شقة سكنية بالمنيب

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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