اعتماد نتيجة ليسانس آداب القناة، وإعلان أسماء العشرة الأوائل

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتماد نتيجة الليسانس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية للعام الجامعي 2024 – 2025.

رسالة شكر وتهنئة لطلاب كلية الآداب

ووجه رئيس جامعة القناة التهنئة للطلاب الخريجين، مشيدًا بما بذله أبناؤه من جهد خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن الجامعة تفتخر بخريجيها وتدعمهم في بداية خطواتهم العملية، وخاصة المتفوقين منهم، الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والتميز الأكاديمي.

إعلان نسب النجاح وأسماء العشرة الأوائل

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح هذا العام جاءت مرتفعة، وتعكس ما تم بذله من جهود مشتركة بين الكلية والطلاب.

كما أوضح أن جميع الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى ينتمون إلى برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، وهو ما يعكس جودة البرنامج وتفوق طلابه.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أسماء الطلاب الأوائل من المركز الأول حتى الخامس، وهم؛ المركز الأول: هانيا حسام جمال الدين حافظ، والمركز الثاني: أورى إيهاب إسماعيل أحمد، والمركز الثالث: أمنية محمد السيد أمين، والمركز الرابع: أريج إيهاب إسماعيل أحمد، والمركز الخامس: نورهان هشام محمود محمد.

كما أوضح الدكتور محمد المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز من السادس حتى العاشر، وهم: جمانة أحمد علي فاوي في المركز السادس، ومحمد عبد الناصر حماد محمد في المركز السابع، ومنة الله إبراهيم سليمان محمد في المركز الثامن، ولافلي مصطفى عبد الهادي عبد العال في المركز التاسع، وريم ماهر كمال أبو الفضل في المركز العاشر.

وأشار مسئولو الكلية إلى أن جميع الحاصلين على المراكز العشرة الأولى من الطالبات، ما يعكس تفوقًا ملحوظًا في الأداء الأكاديمي بين الطالبات هذا العام.

