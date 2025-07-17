اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة قناة السويس كمركز دولي من WSO

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة قناة السويس كمركز أساسي معتمد دوليًا من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization – WSO)، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة الطبي والبحثي.

تحقيق نجاح دولى

يأتى ذلك بعد نجاحها في استيفاء كافة المعايير والبروتوكولات العالمية في التعامل مع حالات السكتة الدماغية، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يُجسد التزام الجامعة برسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة، وتحقيق التميز في التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي.

تقديم التهنئة لإدارة المستشفيات الجامعية

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير وحدة السكتة الدماغية، على ما بذلاه من جهد وعطاء في قيادة هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الاعتماد يُعد تتويجًا لعمل جماعي منظم بين كافة الفرق الطبية والإدارية، وانعكاسًا للنهج المؤسسي القائم على الجودة والتطوير.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني أن اعتماد وحدة السكتة الدماغية كمركز دولي هو إنجاز نفخر به جميعًا، ويعكس حجم الجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة لتقديم رعاية طبية شاملة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مضيفًا: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مروة عرابي على قيادتها المتميزة، وتفانيها في تطوير الوحدة بالتعاون مع جميع أعضاء الفريق، الذين أظهروا التزامًا غير عادي، وكانوا جميعًا على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف الوطني".

وأضاف أن جامعة قناة السويس ماضية في دعم الكفاءات الطبية وتطوير الوحدات التخصصية بمستشفياتها، بما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من دور المستشفيات الجامعية كحاضنة للتدريب والتعليم الطبي المتخصص.

رسالة شكر لفريق وحدة السكتة الدماغية

كما توجهت الجامعة بالشكر والتقدير لكافة فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الاعتماد الدولي، وهي: فريق وحدة السكتة الدماغية، قسم الأمراض العصبية والطب النفسي، فريق التمريض ومديرة التمريض، فريق الطوارئ، فريق الجودة، فريق مكافحة العدوى، فريق السلامة والصحة المهنية، فريق العلاج الطبيعي، فريق القلب، فريق التخاطب، فريق الأشعة، فريق المعمل، الفريق الإداري، فريق التغذية العلاجية، فريق الصيدلة الإكلينيكية، وفريق العمال.

واختتم الدكتور ناصر مندور بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة لرؤية طبية متقدمة، وعمل جماعي متكامل، يُسهم في تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، والارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير الدولية.

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