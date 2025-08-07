وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

استمرارا لمحاولات منع النصب والاحتيال والممارسات الخاطئة من قبل بعض المستخدمين للتطبيقات الالكترونية المختلفة فقد أعلنت مجموعة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وانستجرام او واتس اب عن وقف ملايين الحسابات.

وكشفت منصة "واتساب" أنها رصدت وحظرت خلال العام الجاري ما يقرب من 7 ملايين حساب مصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها.

كما أعلن التطبيق الشهير عن ميزة جديدة إضافية لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة "واتساب" تضم أشخاصًا لا يعرفونهم وقد تكون تاليًا احتيالية.

وأوضحت أن في استطاعة المستخدم المعني "مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة".

حظر الحسابات ووقفها قبل استخدامها

وقالت كلير ديفي، المسؤولة في "واتس آب" فى تصريحات لها: "لقد رصد فريقنا الحسابات المخصصة للاحتيال وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها".

رسائل الاحتيال وإغراءات الوظائف والأموال

كذلك أفادت "واتس آب" بأن رسائل الاحتيال التي تتضمن وعودًا بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية.

طريقة المحتالين لاستخدام الضحايا

كما شرحت أن المحتالين يستخدمون "تشات جي بي تي" لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة "واتساب". ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة "تلغرام"، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب "لايك" على مقاطع فيديو على "تيك توك".

ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة.

