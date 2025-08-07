لو معجبة اقتحمت المسرح هتعمل إيه؟ محمد نور يجيب

قال الفنان محمد نور، إنه يحب التفاعل مع الجمهور في الحفلات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لن يمانع صعود المعجبين على المسرح.

محمد نور: “لن أمانع صعود المعجبين على المسرح”.

وأضاف نور خلال حواره مع فيتو: "لو فيه معجبة طلعت لي هسلم عليها عادي، لأنها جاية الحفلة علشاني فأكيد علشان بتحبني".

وكان قال الفنان محمد نور، خلال حواره مع فيتو أنه سعيد برجوع فكرة الألبوم من جديد خاصة، هذا العام لأن الصيف شهد طرح ألبومات كثيرة لكبار النجوم، وألبوم عمرو دياب بالنسبة لي كان تحفة وألبوم تامر حسني كان كويس جدًّا.

وعن فكرة المنازعة بين ترتيب الألبومات قال: أي حد ممكن يكتب اللي هو عايزه، وفريق واما مختفاش بالعكس، احنا كنا موجودين في رمضان الماضي وانفصال نادر حمدي عن ألبوم واما جاء بسبب تركيزه في التوزيع وهو شاطر جدًّا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خلافات بينه وبين الفريق".

وأكد نور خلال اللقاء، أن فيلمه مع ملك قورة الحب بتفاصيله حقق أرقامًا ضعيفة لأنه فيلم منصات وليس سينمات.

طرح الفنان محمد نور ، أحدث ألبوماته الغنائية وريني تمهيدا لعرضه في الصيف لعام 2025 ويتضمن 6 أغانٍ.

وتأتي أغاني ألبوم محمد نور كالاتي: وريني، نور، كنا ناوين خير، عجبك حالي، أهلًا وسهلا، من السبت للخميس.

