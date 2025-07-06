الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

محمد نور يطرح برومو ألبومه الجديد "وريني"

محمد نور، فيتو
محمد نور، فيتو

طرح الفنان محمد نور ، أحدث ألبوماته الغنائية وريني تمهيدا لعرضه في الصيف لعام 2025 ويتضمن 6 أغاني.

تفاصيل ألبوم محمد نور الجديد 

وتأتي أغاني ألبوم محمد نور كالاتي: وريني، نور، كنا ناوين خير، عجبك حالي، أهلًا وسهلا، من السبت للخميس.

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان محمد نور في وقت سابق أغنية “السهر للسهيرة” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وكان قد كشف الفنان محمد نور عن الفيلم الذي كان يتمنى تقديمه من أفلام الزمن الجميل.

وقال محمد نور خلال لقائه في برنامج "بالمايك والقلم" من تقديم عبد العزيز أحمد: "فيلم أنا بحبه ونفسي أمثله فيلم "إشاعة حب" أنا بحبه ولو بيجي كل يوم هتفرج عليه".


وتابع محمد نور: "أنا شفت عمر الشريف قبل ما يموت في الأوبرا وقال لي أنت شبهي جدًّا، وناس كتير بتقول لي وأنا صغير كنت شبهه بالظبط وهو صغير، أنا بحب عمر الشريف".

 

 

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