الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لألبوم محمد نور الجديد "وريني"

محمد نور، فيتو
محمد نور، فيتو

يستعد المطرب محمد نور ، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان “وريني” قريبًا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم محمد نور الجديد وريني يتضمن 6 أغاني ويتعاون فيهم مع عدد من الشعراء ومنهم مصطفى حدوتة ومحمد مصطفى ملك ومحمد قماح وعمرو الشاذلي وغيرهم.

 

ألبوم محمد نور الجديد 

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان محمد نور في وقت سابق أغنية “السهر للسهيرة” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وكان قد كشف الفنان محمد نور عن الفيلم الذي كان يتمنى تقديمه من أفلام الزمن الجميل.

وقال محمد نور خلال لقائه في برنامج "بالمايك والقلم" من تقديم عبد العزيز أحمد: "فيلم أنا بحبه ونفسي أمثله فيلم "إشاعة حب" أنا بحبه ولو بيجي كل يوم هتفرج عليه".


وتابع محمد نور: "أنا شفت عمر الشريف قبل ما يموت في الأوبرا وقال لي أنت شبهي جدًّا، وناس كتير بتقول لي وأنا صغير كنت شبهه بالظبط وهو صغير، أنا بحب عمر الشريف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد نور الفنان محمد نور ألبوم محمد نور

الأكثر قراءة

نزيف الأسفلت، الحصيلة الأولية لحادث دهس تريلا عددا من السيارات بدائري المعادي

إياكم والمسكنات، جمال شعبان يوجه نصيحة هامة بعد وفاة أحمد عامر بسبب آلام في المعدة

كارثة جديدة على الطريق، تريلا تدهس 5 سيارات ملاكي وأجرة بدائري المعادي (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الخميس، انخفاض ملحوظ في 10 اصناف والليمون يسجل 20 جنيهًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترامب يصعد لهجته ضد جيروم باول ويطالبه بالاستقالة فورًا

أسعار المانجو اليوم الخميس، العويسي والزبدية يغريان المصريين وقفزة في السكري

ادفع مالي وإلا، البرازيلية ميلكا تتوعد الزمالك بعد تأخر صرف مستحقاتها، والأبيض يرد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية