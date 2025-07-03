التفاصيل الكاملة لألبوم محمد نور الجديد "وريني"

يستعد المطرب محمد نور ، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان “وريني” قريبًا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم محمد نور الجديد وريني يتضمن 6 أغاني ويتعاون فيهم مع عدد من الشعراء ومنهم مصطفى حدوتة ومحمد مصطفى ملك ومحمد قماح وعمرو الشاذلي وغيرهم.

ألبوم محمد نور الجديد

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان محمد نور في وقت سابق أغنية “السهر للسهيرة” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وكان قد كشف الفنان محمد نور عن الفيلم الذي كان يتمنى تقديمه من أفلام الزمن الجميل.

وقال محمد نور خلال لقائه في برنامج "بالمايك والقلم" من تقديم عبد العزيز أحمد: "فيلم أنا بحبه ونفسي أمثله فيلم "إشاعة حب" أنا بحبه ولو بيجي كل يوم هتفرج عليه".



وتابع محمد نور: "أنا شفت عمر الشريف قبل ما يموت في الأوبرا وقال لي أنت شبهي جدًّا، وناس كتير بتقول لي وأنا صغير كنت شبهه بالظبط وهو صغير، أنا بحب عمر الشريف".

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