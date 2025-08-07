الشركة المتحدة تطلق موسما جديدا من برنامج "كاستنج"

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب الفنية الشابة، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسمًا جديدًا من برنامج "كاستنج"، برنامج اكتشاف المواهب الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

طلاب الجامعات والمعاهد العليا

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات والمعاهد العليا داخل مصر، سواء من الطلاب المصريين أو من الوافدين من مختلف الدول العربية، ممن يمتلكون موهبة فنية في التمثيل والغناء، حيث يمنحهم فرصة حقيقية للظهور والانطلاق نحو احتراف الفن تحت إشراف نخبة من المتخصصين.

ويُعد "كاستنج" من المبادرات الرائدة التي تسعى لربط المواهب الشابة بسوق الفن والإعلام، من خلال تقديم الدعم المهني والتدريب المكثف، وفتح الأبواب أمامهم للانضمام إلى أعمال فنية مستقبلية.

وقد فتحت الشركة باب التقديم للراغبين في الاشتراك بالموسم الجديد من الآن وحتى يوم 15 أغسطس الجاري، مع التأكيد على أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير احترافية تضمن تقديم أفضل العناصر الموهوبة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة لدعم القوى الناعمة، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، وتوفير منصات آمنة ومحترفة لاكتشاف الجيل القادم من نجوم الفن.

