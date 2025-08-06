موسم جديد من برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار

تقدم قناة النهار موسم جديد من برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” تقديم منى العمدة.

وتنطلق أولى حلقات الموسم الجديد غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتناول البرنامج رؤية أوسع للمشهد الاستثماري والعقاري داخل مصر وخارجها.

الساحل الشمالي

وتقدم منى العمدة أولى حلقات البرنامج من قلب الساحل الشمالى مدينة السحر والجمال.

ويطوف البرنامج بالمشاهدين بين أهم المشروعات القومية في مصر وفرص الاستثمار الإقليمي والدولي، من خلال لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمطورين العقاريين والمستثمرين العرب والأجانب.

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