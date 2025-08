محمد هنيدي عن قرار استبعاد نجوم مصر من موسم الرياض: قرار دولة واجب الاحترام

علق النجم محمد هنيدي، على قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل واستبعاد نجوم الفن المصري بشكل كامل.

الفنان محمد هنيدي



وعن هذا القرار كتب هنيدي عبر موقع “إكس”: “شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات وآلاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات.. دلوقتي المملكة أعلنت إنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب علي أن أحترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق”.

موسم الرياض

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مفاجآت كبرى ينتظرها الجمهور في موسم الرياض لهذا العام.

وقال "آل الشيخ" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن النسخة المقبلة ستكون مختلفة ومليئة بالأحداث العالمية والمحتوى السعودي والخليجي والسوري.

وأضاف أن الرياض تعيش حاليًّا حراكًا ترفيهيًّا غير مسبوق من خلال استضافة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، أكبر بطولة في العالم للرياضات الإلكترونية، التي تتجاوز قيمة جوائزها 70 مليون دولار، وتستقطب اهتمامًا عالميًّا واسعًا، مؤكدًا أن فعاليات الموسم مستمرة بوتيرة متصاعدة في كل أسبوع.

كما تحدث عن إطلاق مهرجان الرياض للكوميديا المرتقب في أواخر سبتمبر المقبل والذي أعلن جزءًا من الأسماء المشاركة فيه، حيث يشارك أكثر من 50 مؤديًا كوميديًا وممثلًا من عدد من دول العالم من الوجوه التي يتابعها الملايين عبر منصات عالمية مثل نتفليكس وأبل تي في وأمازون برايم.

وأكد أن الجمهور سيحظى بفرصة مشاهدة هذه الأسماء العالمية على مسارح منطقة بوليفارد سيتي.

كما أوضح أن موسم الرياض القادم سيشهد حضورًا قويًا للمحتوى السعودي والخليجي، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للفن السوري في المسرحيات والحفلات، إلى جانب فعاليات عالمية تشمل حفلات موسيقية ضخمة، مباريات كرة قدم، نزالات ملاكمة، عروض UFC، وعرض WWE حيث ينتظر عشاق المصارعة إقامة «رويال رامبل» في يناير المقبل.

ومن المفاجآت التي أعلنها أيضًا، مشاركة اليوتيوبر العالمي مستر بيست في فعاليات الموسم، بعد توقيع اتفاقية تعاون معه في مايو 2025 لإنتاج محتوى حصري وتجارب عالمية وتحديات للمرة الأولى في المملكة، إضافة إلى بطولة «Six Kings Slam» للتنس التي تستضيف أبرز ستة لاعبين في العالم يتنافسون على أكبر جائزة في تاريخ اللعبة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق العام الماضي.



في مقطع فيديو آخر، تحدث آل الشيخ عن انطلاق مشاريع سينمائية ضخمة ضمن موسم الرياض، أبرزها فيلم عالمي عن معركة اليرموك وخالد بن الوليد، سيتم إنتاجه باللغة الإنجليزية، بمشاركة مخرج عالمي ونجوم عالميين، وبتقنيات تضاهي أفلام المخرج الشهير ريدلي سكوت.

كما أعلن آل الشيخ فيلمًا آخر يتناول قصة حقيقية من تاريخ الجيش السعودي، سيقوم بكتابته روبرت رودات، مؤلف فيلمي Saving Private Ryan وThe Patriot، على أن يؤدي بطولته النجم ميل غيبسون إلى جانب طاقم عالمي، في عمل يُنتج بروح سعودية وتنفيذ دولي.

إضافة إلى ذلك، سيتم تصوير فيلم ثالث مستوحى من ملفات وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات، بأبطال سعوديين وتنفيذ تقني عالمي.

برامج ومسلسلات بمستوى عالمي

كشف آل الشيخ عن برنامج واقعي جديد يتم تصويره في إسكتلندا، وصفه بأنه "سيكون علامة فارقة في الوطن العربي"، إلى جانب الإعلان عن عودة برنامج "الحصن" بالتعاون مع منتجه الياباني الأصلي، لكن بإنتاج فني وتقني عالمي.

أما على صعيد الدراما، أعلن عن مسلسل كوميدي جديد للفنان ناصر القصبي بمستوى عالمي، ومسلسل آخر بعنوان "أبو الملوك: عبد الملك بن مروان"، من تطوير نفس الفرق التي قدمت Game of Thrones وVikings وThe Last Kingdom.

كما تم إعلان مسلسل عربي عالمي بعنوان "الإنتربول"، وفيلم كوميدي أكشن باسم "البوليفارد" من إخراج محمد الملا، سيُصوّر بالكامل في بوليفارد رياض سيتي، مستوحى من أجواء فيلم The Night at the Museum، ويشارك فيه ممثلون سعوديون.

