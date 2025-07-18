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رياضة

برعاية تركي آل الشيخ، طرح تذاكر النزال التاريخي للملاكمة بين كانيلو وكروفورد

النزال التاريخي
النزال التاريخي للملاكمة بين كانيلو وكروفورد، فيتو

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للملاكمة، طرح تذاكر النزال التاريخي بين اثنين من أنجح نجوم الملاكمة وأكثرهم هيمنة، المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز، بطل العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط، والأمريكي تيرينس كروفورد، النجم المتوَّج في أربعة أوزان مختلفة.

طرح تذاكر نزال كانيلو وكروفورد


ويحدد النزال، بطل بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط، في 13 سبتمبر المقبل على ملعب «أليجيانت» في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.


وتُطرَح التذاكر للبيع في الـ 07:00 من مساء الجمعة، عبر الموقع الإلكتروني «ticketmaster»، وبحدٍ أقصى 8 تذاكر لكل شخص، فيما بدأت المبيعات المسبقة الخميس. وستبث منصة «نتفليكس» المواجهة التاريخية مباشرةً لمشتركيها في أكثر من 190 دولة، ودون تكلفة إضافية، ليتمكن أكثر من 300 مليون مشترك من مشاهدتها.

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وحقق ألفاريز 63 انتصارًا، منها 39 بالضربة القاضية، وخسِر مواجهتين وتعادل في مثلهما. بينما كسِب كروفورد 41 انتصارًا، منها 31 بالضربة القاضية، ولم يذق طعم الخسارة.


ويأمل كانيلو، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، في إضافة كروفورد إلى قائمة ضحاياه، التي تضم أساطير مثل شين موسلي، وجينادي جولوفكين، وميجيل كوتو، لتعزيز إرثه في عالم اللعبة.


في المقابل، يتطلع تيرينس كروفورد إلى تأكيد مكانته بوصفه أفضل ملاكم في العالم دون منازع، من خلال التغلب على ألفاريز.

واكتسب الأمريكي، بطل العالم في وزن المتوسط حسب رابطة «WBA» وحامل لقب «WBO» المؤقت، شهرةً عالميةً بانتصاراته على أسماء مثل ريكي بيرنز، وخوسيه بينافيديز جونيور، وأمير خان، وشون بورتر، وإيرول سبينس جونيور.


وبعد نجاحه أخيرًا في الصعود إلى وزن 154 والفوز على إسرائيل مادريموف، يستعد كروفورد لخوض أكبر اختبار في مسيرته، أمام كانيلو.

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