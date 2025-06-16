الثلاثاء 17 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"ربنا يسعد بيك مصر"، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مثيرة من زيارته لـ عادل إمام بمنزله

تركي آل شيخ مع أبناء
تركي آل شيخ مع أبناء الفنان عادل إمام، فيتو

في زيارة وصفها بأنها "يوم سعيد للغاية"، التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، اليوم، بالفنان الكبير عادل إمام في منزله. 

وأعرب آل الشيخ عن سعادته الكبيرة برؤية الزعيم بصحة وعافية، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن الجلسة لم تخلُ من "الضربات في منتصف الجبهة" على حد تعبيره، في إشارة إلى خفة ظل إمام المعهودة.

وكشف آل الشيخ أن الزعيم عادل إمام يتابع عن كثب أعمال صندوق الترفيه وأخبار الأفلام والمسرحيات، ولفت انتباه آل الشيخ جملة قالها له الزعيم ستبقى عالقة في ذهنه طويلًا: "ربنا يسعد بيك مصر".

وأضاف آل شيخ أن عادل إمام أكد له أنه "يتنفس المسرح"، وأن خشبة المسرح هي أحب الأماكن إليه.

 وأبلغ رئيس هيئة الترفيه الزعيم، في حضور نجليه رامي ومحمد أمام، أنه يجري حاليًّا تجديد فيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "شمس الزناتي"، وهو ما أسعد الزعيم كثيرًا.

كما تطرق الحديث إلى كرة القدم، حيث يتابع عادل إمام مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه معبرًا عن إعجابه الشديد بمشروب الشاي الذي تناوله عند الزعيم، داعيًا الله أن يحفظه ويسعده كما كان سببًا في سعادة الملايين على مدار ستين عامًا.

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المستشار تركي ال الشيخ عادل امام الفنان الكبير عادل إمام محمد إمام البحث عن فضيحة شمس الزناتى الزعيم

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