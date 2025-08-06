الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

غزل المحلة يضم سعيدي بن كيبونديلا لتدعيم مركز رأس الحربة

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي سعيدي بن كيبونديلا، لتدعيم مركز رأس الحربة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ووقع سعيدي بن كيبونديلا على عقود انتقاله لفريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات مقبلة. 

جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول بالدوري الممتاز 

الجولة الأولى: البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. ستاد القاهرة.

الجولة الثانية: غزل المحلة ضد سموحة.. ستاد المحلة. 

الجولة الثالثة: الجونة ضد غزل المحلة.. ستاد خالد بشارة.

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي.. ستاد المحلة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلي ضد غزل المحلة.. ستاد الإسماعيلية.

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون.. ستاد المحلة.

الجولة السابعة: المصري ضد غزل المحلة.. ستاد السويس.

الجولة الثامنة: بتروجيت ضد غزل المحلة.. ستاد بتروسبورت.

الجولة التاسعة: غزل المحلة ضد إنبي.. ستاد المحلة.

الجولة العاشرة: الزمالك ضد غزل المحلة ستاد القاهرة.

الجولة 11: غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.. ستاد المحلة.

الجولة 12: حرس الحدود ضد غزل المحلة.. ستاد الكلية الحربية. 

الجولة 13: غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. ستاد المحلة

الجولة 14: باي

الجولة 15: وادي دجلة ضد غزل المحلة.. ستاد السلام 

الجولة 16: غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. ستاد المحلة

الجولة 17: سيراميكا ضد غزل المحلة.. ستاد قناة السويس

الجولة 18: غزل المحلة ضد زد.. ستاد المحلة

الجولة 19: غزل المحلة ضد بيراميدز.. ستاد المحلة 

الجولة 20: الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. ستاد الإسكندرية.

الجولة 21: غزل المحلة ضد فاركو.. ستاد المحلة

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غزل المحلة سعيدي بن كيبونديلا البنك الاهلي

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