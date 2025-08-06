انفجار مجهول يهز ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار مجهول هزّ المنطقة بين جديدة الفضل وقطنا بريف دمشق.

محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس

وفي وقت لاحق ؛ نجحت وزارة الداخلية السورية في إحباط محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس، وإلقاء القبض على عنصرين من مجموعة "خارجة عن القانون" متورطان بالعملية.

وفي بيان لها؛ أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن وحدة المهام الخاصة أوقفت عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات "الخارجة عن القانون" المرتبطة بفلول "النظام السابق"، أثناء توجههما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة، مؤكدة استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة.

وشددت الوزارة على أن استهداف دور العبادة يُقابل بأعلى درجات الحزم.

زعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية

وتأتي هذه المحاولة بعد نحو شهر من تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في يونيو الماضي، والذي أوقع 25 قتيلًا وعشرات الجرحى خلال قداس مسائي، ما أعاد التذكير بموجة استهداف الكنائس والأماكن الدينية في سوريا من قِبل خلايا متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية.

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