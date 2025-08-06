الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجار مجهول يهز ريف دمشق

ريف دمشق، فيتو
ريف دمشق، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار مجهول هزّ المنطقة بين جديدة الفضل وقطنا بريف دمشق.

محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس

وفي وقت لاحق ؛ نجحت وزارة الداخلية السورية في إحباط محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس، وإلقاء القبض على عنصرين من مجموعة "خارجة عن القانون" متورطان بالعملية.

وفي بيان لها؛ أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن وحدة المهام الخاصة أوقفت عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات "الخارجة عن القانون" المرتبطة بفلول "النظام السابق"، أثناء توجههما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة، مؤكدة استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة.

وشددت الوزارة على أن استهداف دور العبادة يُقابل بأعلى درجات الحزم.

زعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية

وتأتي هذه المحاولة بعد نحو شهر من تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في  يونيو الماضي، والذي أوقع 25 قتيلًا وعشرات الجرحى خلال قداس مسائي، ما أعاد التذكير بموجة استهداف الكنائس والأماكن الدينية في سوريا من قِبل خلايا متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمشق تفجير كنيسة الفتنة الطائفية وزارة الداخلية السورية

مواد متعلقة

جريمة قتل في أرقى أحياء دمشق وضحيتها ابنة موسيقار كبير

دمشق طرحت فتح قنوات اتصال أمنية لنقاش المخاوف الإسرائيلية.. الأخيرة تتمسك بضرورة إقرار الحكومة السورية بسيادة تل أبيب.. تفاصيل جولة التفاوض بين سوريا وإسرائيل قبل أحداث السويداء

سوريا بين نارين!.. تحرك إسرائيلى غاشم مدعوم أمريكيًا وغضب داخلى ينذران بـ”سيناريو التفكيك”.. ما تشهده دمشق ليس حدثا عارضا بل سيناريو محكم الإعداد

نقل 300 مدني و28 مصابا وقتيلا من السويداء إلى دمشق

المرصد السوري ينشر بنود الاتفاق بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية

الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق لإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية

الأكثر قراءة

الظروف والأحداث تكشف معادن الناس، علاء مبارك يوجه رسالة غريبة لـ مصطفى الفقي

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

11 قرارا لرئيس الوزراء في اجتماع اليوم

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

"أنا مش بقولك عايز فلوس سلف"، مصطفى كامل يكشف موقفا محرجا مع أنغام (فيديو)

خدمات

المزيد

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

بعد مبادرة التخفيض، تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

انخفاض جديد، سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن بالصاغة

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads