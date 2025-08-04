جريمة قتل في أرقى أحياء دمشق وضحيتها ابنة موسيقار كبير

أفاد مصدر مسئول في وزارة الداخلية السورية بأن جريمة قتل وقعت في حي "المالكي" بدمشق، راحت ضحيتها الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي.

وأشار المصدر اليوم الإثنين في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع جريمتين في المنطقة لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الجريمة الوحيدة التي تم تسجيلها حدثت في وقت سابق من اليوم، وقد باشر فرع المباحث الجنائية تحقيقاته وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد أن الجهات المختصة تتعامل بجدية مع القضية، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار المعلومات الرسمية من الجهات المعنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية، فجر اليوم الإثنين، أن الفنانة ديالا الوادي، قتلت في هجوم مسلح على منزلها بالعاصمة السورية دمشق.

من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان": "وفق المعلومات الأولية، طارد الجاني الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفذ جريمته، مستوليا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق الفنانة الراحلة، في بيان عبر صحفتها، جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتحمل ديالا الوادي الجنسية البريطانية وتعيش في حي "المالكي" منذ سنوات.

وتعد ديالا صلحي الوادي من الوجوه الفنية المعروفة في الوسط الثقافي السوري، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وهي ابنة الملحن الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز أعلام الموسيقا العربية المعاصرة، ومؤسس المعهد العالي للموسيقا في دمشق، والذي ساهم في تخريج أجيال من الموسيقيين السوريين والعرب.

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