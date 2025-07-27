دمشق طرحت فتح قنوات اتصال أمنية لنقاش المخاوف الإسرائيلية.. الأخيرة تتمسك بضرورة إقرار الحكومة السورية بسيادة تل أبيب.. تفاصيل جولة التفاوض بين سوريا وإسرائيل قبل أحداث السويداء

انطلقت جولات التفاوض بين الحكومة السورية وإسرائيل قبيل اندلاع الأحداث الدامية في السويداء منتصف يوليو الجاري، بهدف التوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد الإسرائيلي في سوريا، حيث جرت الجولة الأولى في العاصمة الأذربيجانية باكو، كما رعت الولايات المتحدة جولة مفاوضات في 24 من الشهر ذاته في العاصمة الفرنسية باريس.

تفاهمات تنهي التصعيد الإسرائيلي في سوريا

ولم تشهد جولة المفاوضات التي جرت في العاصمة الأذربيجانية التوصل إلى أي تفاهمات، حيث تمسكت إسرائيل بضرورة إقرار الحكومة السورية بسيادة تل أبيب على الجولان، بالإضافة إلى التغاضي عن إقامة نقاط دائمة في مناطق تتجاوز خط فض الاشتباك بموجب اتفاقية 1974، وهو ما لم توافق عليه الحكومة السورية.

وطرحت دمشق من طرفها فتح قنوات اتصال أمنية لنقاش المخاوف الإسرائيلية، مع مطالبة تل أبيب بالانسحاب من النقاط التي دخلتها في سوريا حديثًا.

تصاعد التوتر بين الجانبين في السويداء

وتصاعد التوتر بين الجانبين إثر محاولة القوات الحكومية السورية الانتشار في محافظة السويداء منتصف يوليو الجاري، وقيام الطيران الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية على القوات الحكومية.

وساطة أمريكية ومقترحات إقليمية

نشطت كل من تركيا والأردن دبلوماسيًّا لدى الإدارة الأمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي في دمشق إثر الهجمات الإسرائيلية على القوات الحكومية السورية في السويداء، حيث أجرت واشنطن اتصالات مع تل أبيب من أجل خفض التصعيد.

أنقرة وعمان تقدم مقترحًا يتضمن نشر قوات أمنية

أنقرة وعمان قدمتا مقترحًا يتضمن نشر قوات أمنية فقط في محافظة السويداء دون إدخال سلاح ثقيل، مع إدماج عناصر محلية ضمن القوات الأمنية التي ستنتشر، بالإضافة إلى الاشتراك في مراقبة وقف إطلاق النار من خارج حدود المحافظة، لتحديد الجهات التي قد تخرق الاتفاق.

وقبيل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة في باريس بين دمشق وتل أبيب، أعلنت العشائر السورية بيانًا أكدت فيه وقف المواجهات في محافظة السويداء، في إطار سعيها لعدم عرقلة التوصل إلى تفاهمات.

الجانب الإسرائيلي لم يُبدِ الموافقة على الطرح الإقليمي، بل ظهرت مؤشرات على الرغبة في الاستمرار في التصعيد، فقد أكدت مصادر أمنية لموقع تلفزيون سوريا أن الاستخبارات الإسرائيلية أدخلت دفعة أسلحة جديدة إلى المجلس العسكري لمحافظة السويداء، مما قد يزيد من تعقيد المشهد ويصعّب التوصل إلى تفاهمات.

ومن المحتمل أن تفضي الوساطات الدولية والإقليمية إلى إنهاء الاشتباكات في محافظة السويداء، ووقف الهجمات الإسرائيلية على القوات الحكومية السورية، مع تولي عناصر محلية في المحافظة مسألة ضبط الأمن، بالتنسيق مع الحكومة السورية، بالإضافة إلى إتاحة المجال لمشاركة محلية أكبر في إدارة المحافظة، نظرًا لتراجع الثقة بين دمشق والسويداء على إثر المواجهات الدامية التي اندلعت في وقت سابق.

النقطة الخلافية الرئيسية

لكن تبقى النقطة الخلافية الرئيسية هي الجهة المحلية التي ستتولى الإشراف على الملف الأمني، في ظل الخلافات السابقة بين المجلس العسكري في المحافظة وجهات أخرى مثل زعيم مضافة الكرامة ليث البلعوس، كما أن دمشق قد لا توافق على تولي المجلس العسكري لهذه المهمة بعد ظهور تنسيقه مع إسرائيل إلى العلن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.